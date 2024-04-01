خلال ساعات.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

أعلن الاعلامي احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إصدار رابطة الأندية قرارا خلال ساعات بشان مباراة الاهلي والزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. قرار يصدر خلال ساعات من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بخوض مباراة القمة في السعودية ".



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، في نهائي كأس مصر، قد أقيمت بالسعودية، وانتهت بانتصار الأهلي بهدفين دون رد على حساب الزمالك، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.