خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري في السعودية

علق عامر العمايرة خبير اللوائح الدولية لكرة القدم علي احقية رابطة الأندية في إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالسعودية .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏بخصوص رغبة رابطة الأندية بإقامة مباراتى الأهلى و الزمالك ببطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية لا يوجد أى نص يمنع إقامتها خارج مصر بلائحة المسابقات و كمان المادة 110 من لائحة مسابقات الرابطة تعطى مجلس إدارة الرابطة الحق فى إصدار القرارات التى لم يرد بشأنها نص فى اللائحة

وتابع : " ‏اليوم 1 أبريل هو آخر موعد لطلب وسداد تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك والأهلى بالأسبوع العاشر و المقرر لها 15 أبريل وذلك وفقاً للمادة 99 الفقرة (و) من لائحة مسابقات الرابطة..

فهل طلب أحد الناديين من الاتحاد المصري حكام أجانب أم لم يطلب احد؟".