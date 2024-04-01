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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الخشت يشارك طلاب من أجل مصر حفل إفطار بساحة حرم جامعة القاهرة

صدى البلد

وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة،  اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بساحة الحرم الجامعي، وحضره عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات،  في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

 

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

 

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأظهروا خلاله السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

 

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات فنية للإنشاد الديني، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة في ختام فعاليات حفل الإفطار.

 

وقد حضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

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الخشت جامعة القاهرة حفل الإفطار الجماعي الخشت رئيس جامعة القاهرة

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