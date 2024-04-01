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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سامسونج تتفوق على أبل عالميًا في مبيعات الهواتف

سامسونج تتفوق على
سامسونج تتفوق على أبل عالميًا

تمكنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من التغلب على شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة، حيث يرجع الفضل في ذلك، إلى تبني سامسونج للذكاء الاصطناعي في أجهزتها الأحدث. 

 

ولعب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 دورًا رئيسيًا في تمكين سامسونج من تجاوز شركة أبل واستعادة الصدارة، حيث أصبحت ميزات Galaxy AI من سامسونج واحدة من أكبر نقاط البيع للسلسلة الرئيسية الجديدة من الشركة.

 

وكانت سامسونج تتخلف عن شركة أبل في المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لمدة خمسة أشهر حتى فبراير 2024، حيث تمكنت أخيرًا من تجاوز أبل. 

 

وبلغت مبيعات الهواتف الذكية المجمعة لشركة سامسونج 19.69 مليون وحدة في فبراير 2024 مقارنة بـ 17.41 مليون وحدة لشركة أبل في المركز الثاني، وفقًا لبيانات من Counterpoint وHana Securities. 

 

وبلغت مبيعات سلسلة Galaxy S24 حوالي  6.53 مليون وحدة في هذه الفترة، مما أسهم في هذه الحصة البالغة 20% من السوق العالمية في فبراير. 

 

وفي أوروبا على وجه التحديد، أنهت سامسونج، الشهر، بحصة بلغت 34% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية، محتفظة بمركزها الأول.

 

ومكنت ميزات الذكاء الاصطناعي من سامسونج Galaxy AI من زيادة حصتها من المبيعات في الولايات المتحدة إلى 36%، بزيادة قدرها 16% عن يناير 2024. 

 

وحققت هواتف Galaxy S24 أداءً جيدًا بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث شكل 52% من إجمالي مبيعات هواتف سامسونج الذكية في البلاد في ذلك الشهر.

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