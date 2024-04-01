انتهاء تصوير فيلم التحريك بعد نظر للمخرجة رانيا محمود

انتهى المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر من فيلم التحريك بعد نظر للمخرجة رانيا محمود.

حيث تدور قصة الفيلم حول فتاة تفقد نظارتها واضطرارها لقضاء يومها بدونها وتواحه العديد من المواقف بدون النظارة.

ويشارك بفريق عمل فيلم بعد نظر كلا من مروة فؤاد تحريك ،موسيقى بسام محمود ، مؤثرات احمد السرجانى ، مونتاج مينا عماد ، مخرج فنى دينا السعيد، بوستر هيثم الباجورى ، مدير الانتاج د جيهان ابراهيم ، مدير انتاج تانى آية مختار، المشرف على الإدارة العامة للانتاج منيرة فهيم.

وقد أعلن المركز القومي للسينما في وقت سابق علي انتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم المعهد العالي للسينما للمخرج محمود سالم ويستعد المركز حالياً للعمل في باقي أجزاء الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول تاريخ المعهد العالي للسينما وخريجي المعهد من الفنانين الذين يعدوا من أهم الفنانين الموجودين حالياً علي الساحه الفنية ، ما بين كتاب أفلام ومخرجين ومديرين تصوير ومديرين إنتاج ومونتيرين ومهندسين صوت ،وغيرها من الاقسام الفنية ، حيث يسرد الفيلم ما قدموه هؤلاء الفنانين طوال مشوارهم الفني من أعمال هامه في تاريخ السينما المصرية ، كما يطرح الفيلم مراحل تطور المعهد العالي للسينما منذ عدة سنوات وما وصل إليه حالياً من تطور سواء علي المستوي التعليمي أو العلمي.

ويشارك بفريق عمل الفيلم كلاً من مدير تصوير محمد مطر، مدير انتاج كريم الحسيني، مهندس صوت بسام فرحات، إلي جانب عدد من الفنانيين.