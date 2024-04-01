عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك: نسبة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية من 10 لـ 20 %

إيلون ماسك: نسبة
إيلون ماسك: نسبة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية ضئيلة

قال الملياردير إيلون ماسك إن هناك احتمال ضئيل أن يكون الذكاء الاصطناعي مدمرًا للبشرية ، وربما تتراوح نسبة هذا الاحتمال من 10 إلى 20 %، ولكن السيناريو الإيجابي المحتمل يفوق السيناريو السلبي. 

 

وخلال حديثه في ندوة "Great AI Debate" التي عقدت مؤخرًا، قال ماسك إنه لا يزال يعتقد أن الأشياء الجيدة التي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها تستحق المخاطرة. 

 

وحسبما أفاد موقع Business Insider فإن رجل الأعمال إيلون ماسك لم يخوض في تفاصيل كيفية وصوله إلى حسابات المخاطر.

 

وخلال القمة، قال ماسك أنه بحلول عام 2030، سيكون الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر، وفي حين أنه متفائل بشأن الأشياء الجيدة التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي، فهو يعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الأشياء السيئة التي يمكن أن يجلبها. 

 

وكان إيلون ماسك قلقًا بشأن الذكاء الاصطناعي منذ فترة، وفي نوفمبر الماضي، قال إن هناك احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي سيئًا. على الرغم من أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون له قواعد، فقد أنشأ شركة xAI لجعل الذكاء الاصطناعي أفضل، ووضعها كمنافس لشركة OpenAI. 

 

 

 

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي البشرية تدمير البشرية تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية مخاطر الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

توافق مصري أردني على أهمية مواصلة التنسيق تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله

إيلون ماسك: نسبة تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية من 10 لـ 20 %

الحرس الثوري يكشف أسماء ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق

وفر 70 ألف جنيه .. اركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ