محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن صراع أهلاوي وزملكاوي على مدافع فريق اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد.

وكتب شبانة، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “صراع أهلاوي وزملكاوي على مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد”.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



فيما يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.