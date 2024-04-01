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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على غضب شيكابالا من التبديل في مباراة مودرن فيوتشر

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج ملعب أون تايم  على غضب شيكابالا من التبديل في مباراة مودرن فيوتشر. 

وقال خالد الغندور"أي لاعب بيتغير بيزعل لكن كل واحد ليه شخصية مختلفة".

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يستحق الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :"أرى بالرغم من الأخطاء التي أرتكبها الفريق كنا نستحق الفوز، وكانت لدينا فرص للتهديف، ولكني لست سعيداً بالأداء".
وأضاف جوميز: لم أكن سعيداً بين الشوطين بسبب وجود أخطاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا نحتاج لطاقة أكبر في الهجوم دفعت بالجزيري بسبب إرهاق ناصر منسي".
وتابع المدير الفني: "سعيد بشيكابالا جداً وأحبه وأحب طريقة تفكيره، ولكني أحاول أن أقسم جهده في الملعب وأستفيد منه في الوقت الذي يشارك فيه".
وواصل: "من الطبيعي أن يكون أي لاعب حزين بسبب استبداله، ولكن المصلحة العامة للفريق هي الأهم، وأضاف أن ناصر منسي قاتل على كل كرة، وعندما شارك الجزيري كان إضافة للفريق، كما ان سامسون شارك في مركز أخر وقدم دوراً كبيراً في اللقاء".

وتابع جوميز: "لم ندرس كل الفرق ولكن الزمالك هو المرشح الأكبر لحصد الكونفدرالية، وشعار النادي كبير وعلينا جميعا احترامه واللعب للفوز باللقب". 

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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