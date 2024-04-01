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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من حسام البدري بعد تعادل فريقه مع النجف

حسام البدري
حسام البدري

أبدى حسام البدري، المدير الفني للزوراء، عدم رضاه عن التعادل السلبي مع النجف، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "التعادل مع النجف غير مرض بالنسبة لنا كجهاز فني، كانت الأفضلية لنا ولكننا نعاني دائما من مشكلة في الثلث الأخير وحزين جدا على النتيجة، ومن المنطقي أن يتواجد نفس الإحساس عند لاعبينا".

وتابع البدري: "جماهير الزوراء كبيرة واعتادت دائما على الانتصار ولا يوجد تراخ من اللاعبين، ولكننا نخفق في ترجمة الفرص الكثيرة، وفترة التوقف أثرت على الزوراء بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين مع المنتخبات الوطنية".

وأتم المدرب المصري تصريحاته بقوله: "غير راض عن روزنامة الدوري كونها غير واضحة، وتسبب لنا مشاكل بدنية وفنية كبيرة".

ومن جانبه قال حسن عبدالكريم لاعب الزوراء: "قدمنا أداء جيدا أمام النجف، وكان ينقصنا فقط التسجيل، وفترة التوقف أثرت علينا بعض الشيء، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في قادم الجولات، ومن يرتدي شعار الزوراء هدفه دائما الانتصار من أجل الجماهير الكبيرة".

ورفع الزوراء رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 31، في المركز الخامس بجدول الترتيب، كما رفع النجف رصيده إلى النقطة 27، في المركز 11.

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