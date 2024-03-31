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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتربع على صدارة الدوري الإسباني بالفوز على بلباو بثنائية

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في الفوز علي أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0،  ضمن مواجهات الجولة 30 لمنافسات الدوري الإسباني.

ونجح رودريجو في تسجيل هدفي الريال في الدقيقتين 8 و73 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة وصل ريال مدريد للنقطة 75 في صدارة الدوري الإسباني، بينما يستمر أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

تشكيل فريق ريال مدريد أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بشكل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : لونين.

في خط الدفاع : ميندي – روديجير – ناتشو – دانيل.

في خط الوسط : فالفيردي – كروس – تشاوميني – بيلينجهام.

في خط الهجوم : رودريجيو – ابراهيم دياز.

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رودريجو
طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني.
ويقود المباراة طاقم تحكيم محلي بقيادة جافير البيرولا، ويُعاونه الثنائي، الفيردو رودريجيز حكم مساعد أول، وراؤول كابانيرو حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى الفارو لوبيز حكمًا رابعًا لإدارة مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو على ستاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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