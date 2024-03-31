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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي يقاضي رئيس اتحاد الكرة.. أول رد من بيراميدز على أزمة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي، وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها، والغرض الحقيقي منها.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن هذه التصريحات، جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز.

وأبدى هاني سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر دون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب؛ للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة وأن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين، هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

وأضاف المدير الرياضي أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين، وأن يحافظ عليهم ويحميهم، بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من 8 أشهر.

وأوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.

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