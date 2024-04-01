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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية لبحث استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر عالمي

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور هاني عبدالمنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي، لمناقشة آليات التعاون المشترك.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الكشفية العربية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتطوير الحركة الكشفية العربية وتنشيط دورها في خدمة الشباب العربي، كما تطرق الحديث إلى استعدادات مصر لتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين خلال شهر أغسطس المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الحركة الكشفية في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني لديهم، مشيدًا بدور المنظمة الكشفية العربية في هذا المجال، وأهمية الحركة الكشفية العربية ودورها في خدمة الشباب العربي.

أشار الدكتور أشرف صبحى الي أن الحركة الكشفية العربية هي أحد أهم روافد تنمية المجتمع العربي، والشباب العربي هم ثروة الأمة العربية وعماد مستقبلها، مشدداً على ضرورة العمل على دعم الحركة الكشفية العربية وتمكينها من أداء دورها في خدمة الشباب العربي، فالحركة الكشفية العربية هي أداة لبناء شخصية الشباب العربي وتنمية مهاراته.

ولفت "صبحي" إلى أهمية تدريب الكوادر الكشفية العربية وتعزيز مهاراتها، وإتاحة الفرصة للشباب العربي للمشاركة في الفعاليات الكشفية الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحركة الكشفية.

من جانبه، أعرب  الدكتور هاني عبدالمنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعم الحركة الكشفية، مؤكداً حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع الوزارة في مختلف المجالات.

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