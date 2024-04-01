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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضخمة| ياسر إدريس يكشف عن حجم مكافأة الفائزة بذهبية بالأولمبياد

ياسر إدريس
ياسر إدريس

أعلن ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختياره  نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة، اليوم الإثنين.

وقال إدريس عبر إذاعة (أون سبورت): "حصلت على ثقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، بعد قرار عزل هشام حطب رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وسأستمر حتى شهر أبريل 2025".

وأضاف: "سأترشح لخوض الانتخابات المقبلة بالاتحاد المصري للسباحة على مقعد الرئاسة، وأيضا سأترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الأفريقية".

وأشار إلى أنه تم إيقاف هشام حطب 5 سنوات وعزله، خلال جلسة بأعضاء مجلس الإدارة، استمرت 3 ساعات.

‏‎وتابع: "البعثة المصرية في غانا بدورة الألعاب الأفريقية تكلفت 30 مليون جنيه، وحققنا أكبر رصيد من الميداليات الذهبية في التاريخ".

وأكد أن هناك لائحة مالية جديدة من جانب وزير الشباب والرياضة للأبطال المصريين في أولمبياد باريس 2024، تصل فيها قيمة مكافأة أصحاب الميداليات الذهبية إلى 5 ملايين جنيه.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، إلى أنه كان يطمح لرئاسة القلعة البيضاء، بعدما شغل عضوية المجلس 3 دورات مع الدكتور كمال درويش رئيس النادي الأسبق.

وأضاف: "المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب تولى المهمة في وضعية صعبة للغاية، بسبب الأزمات والديون، لكنه كان بمثابة طوق نجاة للزمالك".

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