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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق الأضخم بالتاريخ| تفاصيل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري في السعودية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشفت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن تفاصيل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز في السعودية.

وقالت رابطة الأندية إن مباراة الأهلي والزمالك في الدور الاول سوف تقام يوم 15 أبريل في ملعب اول بارك، وأن مباراة الدور الثاني يوم 25 يونيو في ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وأكدت رابطة الأندية أن ذلك الاتفاق هو الأضخم والأعلى ماليا في تاريخ الكرة المصري، وأن المفاوضات استمرت على مدار الأشهر الماضية بين رابطة الأندية والشركة المتحدة والجانب السعودي.

وتابعت رابطة الأندية أن الأهلي والزمالك سوف يحصلان على عائد مادي كبير نظير المشاركة.

واختتمت رابطة الأندية أن المفاجأة الكبري هو وجود عوائد لكل الأندية المصرية وليس الأهلي والزمالك فقط وفقا للاتفاق.

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