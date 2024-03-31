التنمية الشبابية بالجزيرة يكرم 319 أما مثالية بحفل فني على المسرح الروماني

كرم مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة عدد 319 أما خلال حفل فني كبير على المسرح الروماني .

أحيا الحفل عدد من نجوم الغناء على رأسهم المطربة نادية مصطفي والمطرب حلمي أبو ضيف والمطرب حمدي أبو ضيف .



وقام بتكريم الأمهات خلال الحفل جمال الرملي رئيس مجلس الإدارة ومختار حامد امين الصندوق وشريف منصور المدير التنفيذي وسط حضور عدد كبير من الأعضاء مليء جنبات المسرح الروماني .

كما قامت ادارة المركز بتكريم الفنانة نادية مصطفي وحرص عدد كبير من الأعضاء على التقاط الصور معها .

أقيم الحفل السنوي على هامش الاحتفال بعيد الأم بتوجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الأعضاء بالتنظيم المميز للحفل والفقرات الفنية المتنوعة للمطربين .

ومن جانبها حرصت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز من خلال الصفحة الرسمية علي عمل بث مباشر للحفل الفني ونشر صور التكريم للأمهات والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الأعضاء.

وعلى جانب أخر واحتفالا بالأجواء الرمضانية ينظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الدورات والفعاليات الرياضية في جميع الألعاب بالإضافة إلى الخيمة الرمضانية وتنظيم عدد من المسابقات والندوات الدينية علي مدار الشهر الكريم.

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.02.55 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.02.58 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.02.59 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.00 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.03 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.04 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.06 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.07 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.09 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.10 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.11 PM (1)

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.11 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.12 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.13 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.14 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.17 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.19 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.20 PM (1)

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.20 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.22 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.23 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.24 PM

WhatsApp Image 2024-03-31 at 9.03.27 PM