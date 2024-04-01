لتجنب الغرامة.. مايكروسوفت تتخذ قرارًا صعبًا بشأن تطبيق Teams 

قررت شركة مايكروسوفت بيع تطبيقها للفيديو "Teams" بشكل منفصل عن برنامج Office الخاص بها على مستوى العالم.

ويأتي قرار مايكروسوفت بعد ستة أشهر من الفصل بين التطبيقين في الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجنب أزمة محتملة قد تصل لفرض غرامة كبيرة عليها لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار. بحسب “ رويترز”.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ربط مايكروسوفت بين Office وTeams منذ شكوى عام 2020 المقدمة من شركة Salesforce.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إنه "لضمان الوضوح لعملائنا، نقوم بتوسيع الخطوات التي اتخذناها العام الماضي لفصل Teams من M365 وO365 في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا إلى العملاء على مستوى العالم".

وأضاف "إن القيام بذلك يعالج أيضًا التعليقات الواردة من المفوضية الأوروبية من خلال تزويد الشركات متعددة الجنسيات بمزيد من المرونة عندما ترغب في توحيد عمليات الشراء الخاصة بها عبر المناطق الجغرافية."