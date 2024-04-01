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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يشارك في حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها في حفل الإفطار الجماعي والذى نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء ، وأمين عام الجامعة ، ومنسق عام الأنشطة الطلابية وقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية.

خلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم ، معرباً عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

ووجه الجيزاوى الشكر للقائمين علي حفل الإفطار، مشيرا إلي حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة والتواجد دائما في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

أكد  الجيزاوي علي حرص الجامعة وقياداتها علي مشاركة الطلاب حفل الإفطار تقديرا لجهود أسرة طلاب من أجل مصر  فى تعزيز الترابط والتواصل بين طلاب الجامعة.

شهد الحفل فقرات من الانشاد الديني قدمها كورال قطرات الندى بجامعة بنها.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها الانشطة الطلابية شهر رمضان الكريم

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