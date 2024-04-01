روسيا تعلق على تدمير السفارة الإيرانية في سوريا بضربة إسرائيلية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 بيانا أدانت فيه الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها، أن الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبول، وأضافت "ندين بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا"، بسحب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الخارجية الروسية قائلة "نعتبر أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، التي تكفل حرمتها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق".

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بشكل حاسم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.