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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

قطر
قطر

أدانت قطر بشدة الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق يعد انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على رفض دولة قطر التام استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وضرورة توفير الحماية لمنسوبيها بموجب قواعد القانون الدولي. 

كما جددت وزارة الخارجية القطرية، موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الخارجية القطرية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي، إن إيران تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي القيام بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وشدد عبداللهيان على إيراني تحتفظ بحق الرد لنفشها في الوقت الذي تحدده، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرائيلية في دمشق تجاوز لجميع الأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الدولية.

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