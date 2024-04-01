سلطنه عمان تدين هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، الهجوم الإسرائيلي علي القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدي إلى مقتل 6 أشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها للقصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبرة ذلك انتهاكًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ولكافة القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ورفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وعلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، على الهجوم الإسرائيلية الذي استهدف مبني بجوار القنصلية الإيرانية في دمشق وأدي إلى مقتل 6 أشخاص.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي، إن إيران تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي القيام بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وشدد عبداللهيان على إيراني تحتفظ بحق الرد لنفشها في الوقت الذي تحدده، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرائيلية في دمشق تجاوز لجميع الأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الدولية.