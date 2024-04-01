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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 6 قيادات إيرانية بارزة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر على مبنى قنصلية الإيرانية في دمشق".

وأشارت الحركة إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي الغادر هو محاولة من العدو لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في قطاع غزة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، على أن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في الفشل، وسيفشل في كل الجبهات، حتى إلحاق الهزيمة الكاملة به، مقدمة العزاء إلى إيران.

وأعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 5 من مساء اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير المبنى بأكمله، واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الضحايا، وإسعاف الجرحى، وإزالة الأنقاض.

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بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

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