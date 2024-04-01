تصعيد خطير.. حماس تعلق على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت حركة حماس، اليوم الإثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 6 قيادات إيرانية بارزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، عبر قناتها على تليجرتن: "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق عصر اليوم، وأدى مقتل عدد من الدبلوماسيين والمستشارين الإيرانيين".

وأضافت حماس أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على سيادة كل من سوريا وإيران، وتصعيداً إسرائيليا خطيراً.

وأعربت حماس في بيانها عن تضامنها مع إيران وسوريا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مطالبه مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفاعل لردع الاحتلال وقادته، ووقف عدوانه على قطاع غزة والمنطقة، والذي يصب الزيت على النار، ويقوّض الاستقرار والأمن الدوليين.