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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري يكشف أسماء ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أسماء القتـ.ـلي في الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أدت إلى مقتل 6 قيادات بارزين.

قالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، إنه تم مقـ.ـتل الجنرالين وهم محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، و5 من مرافقيهم في دمشق.

وكشف الحرس الثوري الإيراني أسماء الـ 5 موافقين الذين كانوا مع محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي في أثناء الغارة الإسرائيلية، وهم:

  • حسين أمان اللهي
  • مهدي جلالاتي
  • محسن صدقات
  • علي آغا بابائي
  • علي صالحي روزبهاني

وعلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، على الهجوم الإسرائيلية الذي استهدف مبني بجوار القنصلية الإيرانية في دمشق وأدي إلى مقتل 6 أشخاص.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي، إن إيران تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي القيام بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

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