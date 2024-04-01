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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاع عن النفس.. الولايات المتحدة تعلق على هجوم القنصلية الإيرانية في دمشق

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في دمشق

علقت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدي إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم قيادات كبيرة في فيلق القدس الإيراني.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن تخوض نقاشات بشأن القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، لافتا إلى أنه لن يتم التعليق قبل جمع المزيد من المعلومات بشأنه.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تظن أن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية بدمشق سيكون له تأثير على مفاوضات الأسرى.

 

وأشارت ميلر إلى أن إسرائيل محاطة بأطراف تريد تدميرها، مشيرا إلى أن لها كل الحق في الدفاع عن نفسها.

 

وعلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، على الهجوم الإسرائيلية الذي استهدف مبني بجوار القنصلية الإيرانية في دمشق وأدي إلى مقتل 6 أشخاص.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي، إن إيران تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عواقب هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي القيام بإجراءات حاسمة تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وشدد عبداللهيان على إيراني تحتفظ بحق الرد لنفشها في الوقت الذي تحدده، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرائيلية في دمشق تجاوز لجميع الأعراف الدبلوماسية والمعاهدات الدولية.

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