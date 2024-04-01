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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست القنصلية الإيرانية واستهدفت قياديا خطيرا.. مفاجأة في الهجوم الإسرائيلي بدمشق

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في دمشق

أفادت مصادر سورية، اليوم الإثنين، بأن الغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، استهدفت مقرا عسكريا قرب السفارة.

وقالت المصادر، إن الغارة الإسرائيلية لم تطل السفارة الإيرانية في دمشق بل مقرا عسكريا ملاصقا لها، وفقا لـ"العربية".

وأشارت المصادر أيضا، إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت محمد رضا زاهدي، المسؤول عن جميع ميليشيات إيران في سوريا ولبنان، لافتة إلى أن زاهدي "مهدوي" شخصية مهمة في هرم اتخاذ القرار في إيران. 

وأعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 5 من مساء اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير المبنى بأكمله، واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الضحايا، وإسعاف الجرحى، وإزالة الأنقاض.

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

تدمير كامل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية| فيديو

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