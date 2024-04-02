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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوسف الحسيني: غدا حضور الرئيس السيسي بالبرلمان المصري في العاصمة الإدارية |فيديو

الاعلامى يوسف الحسيني
الاعلامى يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني من خلال برنامج التاسعة، بالقناة الاولي إن غدا سوف يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك طبقا للمادة ١٤٤ من الدستور وتبدأ المراسم بأن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بتلاوة النص الخاص بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ و يبدأ الرئيس إطلاق كلمات اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه سواء أمام مجلس النواب والشيوخ ثم بعد ذلك يبدأ الرئيس في الحديث حول مجموعة من الأمور والمواضيع او القضايا المتعلقة بالدولة والمتعلقة بالاقليم.


وأضاف الحسيني وتطلق ٢١ طلقة وهو إجراء قديم جدا و يتوارد هذه الطلاقات وتحديدا قام بها من قبل البحرية البريطانية، فكانت تنطلق ٧ طلقات من مناطق التمركز الرئيسي للبحرية البريطانية وقت ان كانت الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ثم ترد عليهم مناطق اخري في المياة بعدة طلقات، لافتا إلى أن هذا الإجراء يطبق  في أكثر من دولة وأعتبر وكأنه  تقليد موجود في أكثر من بلد.


ووجه الحسيني الأعجاب الشديد لأداء الحكومة، وكان وقد سبق حضوره لاجتماع لجلسة او إجتماع للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع روؤساء الغرف التجارية.


وأشاد الإعلامي يوسف الشريف باجتماع رئيس الوزراء وما رأه فيه من الحزم والوضوح والحسم، مؤكدا ان ان الحكومة اتخذت إجراءات واضحة ووجهت توجيهات امرة من ضمنها خفض الأسعار وصولا الى ٣٠% خفضا للاسعار.

مجلس النواب الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ البرلمان المصري العاصمة الإدارية الجديدة الحكومة مصطفى مدبولي

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