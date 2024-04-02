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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية: استهداف المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقوانين الدولية

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرة عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، تحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وأعربت سوريا والإمارات وسلطنة عمان وروسيا وباكستان عن إدانتهم للهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بحزم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.

البعثة الدبلوماسية الحرس الثوري الخارجية السعودية السفير الإيراني الخارجية السعودي العاصمة السورية دمشق

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