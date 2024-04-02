عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إزاي تكسر الملل والروتين في العلاقات الزوجية؟

إزاى تكسر الملل والروتين
إزاى تكسر الملل والروتين في العلاقات الزوجية؟

تكسير الملل والروتين في العلاقات الزوجية يمكن أن يساعد على إعادة إحياء العاطفة والاندفاع في العلاقة، إليك بعض الأفكار التي يمكن تجربتها لتحقيق ذلك، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

خلال أسابيع.. شعبة الدواجن تعلن تراجع أسعار الفراخ والبيض بنسبة 15%

يوسف الحسيني: لم أعرف في حياتى رجلًا يمتلك صبر الرئيس السيسي

إزاى تكسر الملل والروتين في العلاقات الزوجية؟

قم بتغيير الروتين: جدول الأنشطة اليومية والأسبوعية المتكررة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالملل. قم بتغيير بعض الروتين وقم بتجربة أنشطة جديدة وممتعة معًا. قد تشمل ذلك القيام بنشاط رياضي مشترك، أو تنظيم نزهة أو رحلة قصيرة، أو تجربة هواية جديدة معًا.

جدولة وقت للتواصل الحميم: قد يكون الروتين والضغوط اليومية عائقًا أمام التواصل العاطفي والحميمية. جددي العلاقة بتخصيص وقت مخصص للتواصل الحميم، سواء كان ذلك بالحديث العميق أو بتجربة أنشطة مشتركة تعزز الاندماج العاطفي.

اكتشفوا أنشطة جديدة معًا: قما بتجربة أنشطة جديدة ومثيرة معًا. قد تشمل ذلك تعلم مهارة جديدة، ممارسة هواية مشتركة، السفر إلى وجهة غير مألوفة أو تجربة أنواع جديدة من الطعام. هذه الأنشطة الجديدة يمكن أن تعمق الارتباط بينكما وتضيف لمسة من المغامرة والتشويق.

الاستمتاع بوقت الاسترخاء سويًا: قد يكون الاسترخاء والاستمتاع بوقت الفراغ معًا أمرًا هامًا لتكسير الملل، قما بمشاركة الأنشطة المريحة مثل مشاهدة فيلم مفضل، قراءة كتاب، القيام بجلسة تدليك أو حتى ممارسة اليوغا معًا.

التخطيط للمفاجآت: قما بتخطيط مفاجآت صغيرة لبعضكما البعض. يمكن أن تكون هذه المفاجآت بسيطة مثل تحضير وجبة مفضلة أو ترك رسالة حب صغيرة. الأهم هو إظهار الاهتمام والتفاني في العلاقة.

استكشاف حياة جنسية جديدة: قد تكون الروتينية في الحياة الجنسية سببًا للملل. قوما بمناقشة رغباتكما وأفكاركما بصراحة واستكشمع البديلات الجديدة والمثيرة في الحياة الجنسية. تكلما عن الخيارات المتاحة وحاولا تجربة أشياء جديدة مثل ألعاب أو أدوات جنسية أو تغيير الأوضاع الجنسية.

السفر معًا: قد يكون السفر فرصة رائعة لكسر الملل والروتين. قما بتخطيط رحلات مشتركة واستكشاف أماكن جديدة. يمكن أن يكون السفر فرصة لإنشاء ذكريات جميلة وتجارب مشتركة تعزز العلاقة.

الاحتفال بالأوقات الخاصة: لا تنتظرا المناسبات الكبيرة فقط للاحتفال. قما بإنشاء أوقات خاصة أو تعيين يومًا في الأسبوع للاحتفال بالعلاقة. قد تكون هذه الأوقات تشمل تناول وجبة رومانسية في المنزل أو الخروج لتناول عشاء معًا في مطعم جديد.

مهمتكما هي استكشاف ما يعمل بالنسبة لكما والعثور على طرق لإضافة التنوع والإثارة إلى علاقتكما، استمتعا بتجربة أشياء جديدة واكتشفا ما يجعلكما سعيدين ومتصلين ببعضكما البعض.

العلاقات الزوجية إحياء العاطفة والاندفاع الملل الروتين إزاى تكسر الملل والروتين في العلاقات الزوجية الضغوط اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

محمد شبانة: صراع أهلاوي وزملكاوي على هذا المدافع

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

موضوعات متعلقة

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

متى تبدأ الأيام البيض في رجب..فضلها وهل يشترط تبييت نية الصيام ليلا؟

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

هاني شنودة: أقمنا دعوى قضية ضد نادي ليفربول لسرقة موسيقى شمس الزناتي..فيديو

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تبلغ إيران بعدم علمها بأي ضربة موجهة لسفارتها في دمشق

الكويت.. فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف

المحافظون يتقدمون باستقالاتهم للرئيس السيسي.. وإجراء الحركة خلال أيام |خاص

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل حلف اليمين الدستورية.. تفاصيل

سبب إخفاء موعد ليلة القدر وأبرز الوصايا لإحيائها

طبيب الأهلي: محمد الشناوي عاد من ألمانيا ويواصل برنامجه التأهيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدا.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة جريئة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أنوثتها بإطلالة لافتة

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ