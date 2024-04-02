تعليم لكل المصريين|مصر تستعد للتوسع في 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا خلال فترته الرئاسية الجديدة.

وفي هذا الإطار، تستعد الدولة للتوسع في عدد من النماذج الناجحة من المدارس التي حظيت باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة بشكل ساعد على نجاحها نجاحا ملحوظاً، وهذه المدارس هي: المدارس الرسمية الدولية "IPS" ، و مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS" ، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يلي، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل هذه النماذج الناجحة من المدارس.

المدارس الرسمية الدولية "IPS"

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه النوعية من المدارس تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأضاف الوزير أن مبادرة الوزارة لإنشاء المدارس الرسمية الدولية تتم بالتعاون وبدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للتوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، ما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على توفير جميع الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.





مدارس مصر المتكاملة لغات "EILS"

وتعد مدارس مصر المتكاملة للغات ، مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.

وتقوم مدارس مصر المتكاملة للغات، بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليًا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.

وقد تم افتتاح 4 مدارس منها، وتستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التوسع في هذه النماذج التعليمية بمختلف المحافظات، والتى تضم معامل للغات، وتعتمد على الأنشطة كالتوكاتسو، والمهارات الحياتية والتعامل مع الأقران، والمشروعات البحثية.

وتستخدم مدارس مصر المتكاملة للغات مدارس مبتكرة، تكنولوجيا متقدمة في التعليم وتقدم منهجًا تعليميًا متطورًا يعكس تبني منهج تعليمي حديث وفعال، كما أنها مدارس ذات يوم ممتد.



مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإقامة وتجهيز 21 مدرسة فى العلوم والتكنولوجيا فى 18 محافظة، كمدارس داخلية يلتحق بها الطلاب الفائقون ممن أتموا الدراسة بالمرحلة الإعدادية وفقا لمعايير التفوق والتميز فى العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وتحظى هذه المدارس بإقبال كبير من الطلاب على التقديم فيها، حيث تقدم العام الماضي 30 ألف طالب، واجتاز منهم شروط القبول 2000 طالب فقط .

وتقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.

وانطلاقا من الحرص الدائم للقيادة السياسية على تطوير نظام التعليم، وحرصا على تعزيز التفكير العلمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والطالبات في مرحلة مبكرة من مسيرتهم، فقد تبنت الدولة العمل على التوسّع في منظومة تعليم "STEM" عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بحيث يتم إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً للنموذج الحالى لهذه النوعية من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التوسع فى تبنى استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات فى سنوات النقل بالتعليم العام.

كذلك ووفقا لتوجهات الدولة، يتم الإعداد لتقديم نماذج أخرى من مدارس STEM – خاصة فى المرحلة الثانوية - تعمل بنظام اليوم الكامل، وذلك تلبيةً لاحتياجات الدولة من الطلاب الباحثين والمتميزين وإعدادهم للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية.

المدارس المصرية اليابانية

بدأ مشروع المدارس المصرية اليابانية في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019، وفي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ما عدا الأقصر).

وبالنسبة لمحافظة الأقصر، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن تصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025.

ويدرس طلاب المدارس المصرية اليابانية المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، التي تهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وتكون لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus، ولا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين إقرارها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر الآن لـ 71 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتستهدف الدولة في فترة السيسي الثالثة التوسع فيها ، ليصل عددها لـ 100 مدرسة بنهاية 2026.

ففي عام 2018 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 16 مدرسة، ثم وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2021 إلى 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

وتتمثل المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في: تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.