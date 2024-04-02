بسبب خلافات.. عاطل يطلق النار على آخر في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ادعاء إطلاق أعيرة نارية.

بالفحص وسؤال شقيقه، سائق، اتهم عاطلا، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته حال تواجدهما بدائرة المركز لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.