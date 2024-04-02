الداخلية تُحبط ترويج صفقة مخدرات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية| التفاصيل كاملة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (ثلاثة عناصر إجرامية) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية ، كارموز) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كارموز، وبحوزتهما (11كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



