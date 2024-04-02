21 ألف قرض تامول.. ضبط صفقة مخدرات ضخمة في مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (21 ألف قرص مخدر لعقار "تامول") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.