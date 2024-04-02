السلطات الإيطالية تجلي السكان من لومباردي بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية|شاهد

تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات التي تلت هطول أمطار غزيرة، في دفع السلطات الإيطالية إلى إجلاء السكان من فال كامونيكا في لومباردي.

وأظهرت مشاهد مصورة التقطتها فرق المطافئ الإيطالية انهيارات للتربة، أدت إلى نقل حوالي 15 شخصا من المنطقة، وسط التحذير من خطر وقوع انهيارات أخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم نشر حوالي 40 عنصر إطفاء في المنطقة لدعم عمليات الإجلاء، بمساعدة مروحية من نوع "دراغو 150". وتم في منطقة بريسيا إيسيو إيدولو إغلاق خط سكة الحديد، بعد أن ضربها انهيار صغير للتربة.

كذلك أغلقت عديد الطرقات أمام المسافرين في بعض المناطق، وفي قرية زيغولي دي بوفينيو، سقطت صخور على الطرقات وأغلقت مسالك أخرى بسبب الانهيارات الأرضية، أو أغلقت من قبل السلطات كإجراء احترازي.

