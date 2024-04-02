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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السلطات الإيطالية تجلي السكان من لومباردي بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية|شاهد

صدى البلد

تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات التي تلت هطول أمطار غزيرة، في دفع السلطات الإيطالية إلى إجلاء السكان من فال كامونيكا في لومباردي.

وأظهرت مشاهد مصورة التقطتها فرق المطافئ الإيطالية انهيارات للتربة، أدت إلى نقل حوالي 15 شخصا من المنطقة، وسط التحذير من خطر وقوع انهيارات أخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم نشر حوالي 40 عنصر إطفاء في المنطقة لدعم عمليات الإجلاء، بمساعدة مروحية من نوع "دراغو 150". وتم في منطقة بريسيا إيسيو إيدولو إغلاق خط سكة الحديد، بعد أن ضربها انهيار صغير للتربة.

كذلك أغلقت عديد الطرقات أمام المسافرين في بعض المناطق، وفي قرية زيغولي دي بوفينيو، سقطت صخور على الطرقات وأغلقت مسالك أخرى بسبب الانهيارات الأرضية، أو أغلقت من قبل السلطات كإجراء احترازي.
 

الفيضانات الانهيارات الأرضية لومباردي يورونيوز توك شو صدى البلد

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