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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية الأذربيجانية في مصر تنظم حفل إفطار لزيادة الترابط الأسري

حفل إفطار للجالية
حفل إفطار للجالية الأذربيجانية

نظمت جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، حفل إفطار للجالية الأذربيجانية بحضور السفير الأذربيجاني بالقاهرة وبعض أفراد الجالية وأسرهم في مصر، كما حضر حفل الإفطار الأعضاء المؤسسون للجمعية.

وفي البداية رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية الدكتور سيمور نصيروف بالحضور.

وخلال كلمته في الحفل أكد سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور إلخان بلوخوف، إعجابه بشهر رمضان في مصر وأن رمضان في مصر مختلف عن باقي الدول، كما أشار السفير خلال كلمته إلى العلاقات المصرية الأذربيجانية.

وتوجه السفير في كلمته بالشكر لجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية لتقديمها مثل هذه الاحتفالات وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في توطيد العلاقات وزيادة الترابط الأسري بين الجالية الأذربيجانية وعائلتهم المصرية.

وتقديرا للدور الذي تقوم به الجمعية تقدم السفير بالثناء على دور الجمعية في توطيد العلاقة الثقافية والعلمية بين البلدين. 

وتحدث رئيس مجلس الإدارة الدكتور سيمور نصيروف، عن دور الجمعية في توطيد العلاقات بين الشعبين من خلال العديد من الأنشطة التي تقدمها جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

ويدرس بالجمعية أكثر من 600 طالب وطالبة من 57 جنسية قرابة نصفهم من المصريين يدرسون العلوم والفنون المختلفة وعلى رأسها القرآن الكريم بتجويده وقراءاته العشر المتواترة الصغرى والكبرى بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

كما يدرس الطلاب، علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ومنطق، وبعض اللغات الأخرى مثل الأذربيجانية والإنجليزية كتابة وقراءة وتحدثا، ومن الفنون فن الخط العربي بأنواعه المختلفة على مر العصور، وفن الزخرفة الإسلامية بشقيها النباتي والهندسي وكذلك فن السجاد اليدوي وفن المقامات الصوتية، وكل هذه الجهود تقدم مجانا للجميع.

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حفل افطار اذربيجان الترابط الأسري الجالية الأذربيجانية

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