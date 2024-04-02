وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تعمل على تفادي انتشار رقعة الصراع وعلى وقف لإطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تعازيه لضحايا الهجوم على عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة الذين كان معظمهم من الأوروبيين.

وطالب بلينكن بإجراء تحقيق سريع محايد في مقتل عمال المطبخ العالمي في قطاع غزة والذين قتلتهم نيران الجيش الصهيوني رغم علمه بوجودهم وموقعهم.

وذكر أنه في هذا السياق، تتعاون أمريكا مع فرنسا لضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن بلينكن أكد على أن واشنطن لديها التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل وبمساعدتها على الدفاع عن نفسها.

وذكر أن هناك طلبات أسلحة إسرائيلية تعود لعقود ماضية وربما أكثر وتزويدها بالأسلحة يستغرق سنوات.

وخلال هذه الحرب،أردف بلينكن بأنه يتم بذل ما في الوسع للالتزام بالقانون بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن تركز على التأكد من عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر، كما أن هناك تهديدا يفرضه حزب الله وإيران على إسرائيل وكلاهما تعهدا بالقضاء عليها.

ولفت إلى أنهم في الإدارة الأمريكية أكدوا لإسرائيل على ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إننا "نسعى إلى تفادي التصعيد في الشرق الأوسط وهناك من يسعى لتوسيع الصراع".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "نندد بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة".

وتابع: "يجب تجنب التصعيد خصوصا في لبنان ".