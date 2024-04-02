عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بالخارج: خطاب الرئيس السيسي خلال اليمين الدستورية يرسم ملامح المستقبل

المهندس علاء زياد
المهندس علاء زياد

قال المهندس علاء زياد مساعد أمين حزب حماة الوطن بالخارج أن العالم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة أدائه لليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة جاء بمثابة خارطة طريق لمصر خلال الفترة المقبلة سواء خارجيا أو داخليا.


و هنأ المهندس علاء زياد المصريين بمناسبة بدء فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي لاستكمال ما تم العمل عليه لخدمة وطننا مؤكدا أن أداء اليمين الدستورية من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية هو بمثابة رسالة تأكيد بأن مصر هي ارض الحقائق وتحقيق الاحلام والطموحات فبعد ان كانت العاصمة الادارية حلما بعيد المنال أصبحت واقعا ملموسا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي و الحكومة .. ليس هذا فقط بل اصبحت قبلة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب .


وأكد المهندس علاء زياد أن المصريين بالخارج كانوا يشعرون بالفخر وهم يشاهدون وقائع اداء الرئيس السيسي لليمن الدستوري بالعاصمة الادارية و يشاهدون قمة الروعة والجمال للعاصمة الإدارية وما حدث اليوم أيضا يعد أفضل وسيلة للترويج للقطاع العقاري المصري .


و أضاف أن المصريين بالخارج يعاهدون الرئيس السيسي على بذل الجهد والعرق في سبيل خدمة بلدهم مصر و النهوض بها واقفين شامخين على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي .


و أوضح أن المصريين بالخارج أصبحوا لديهم ارتباط وثيق بوطنهم مصر خاصة من الاجيال التي ولدت وعاشت في الخارج من خلال ما تم تقديمه لهم من وطنهم مصر خلال العشر سنوات الماضية بعد أن أصبحت لهم وزارة تهتم بشؤونهم و العديد من المبادرات التي طرحتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ربطهم بمصر مثل تخصيص اراضي للمصريين في الخارج وانشاء شركة للمصريين بالخارج ومبادرة مراكب النجاه واستيراد السيارات وغيرها الكثير.

علاء زياد حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية جديدة للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ