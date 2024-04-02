حماة الوطن بالخارج: خطاب الرئيس السيسي خلال اليمين الدستورية يرسم ملامح المستقبل

قال المهندس علاء زياد مساعد أمين حزب حماة الوطن بالخارج أن العالم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة أدائه لليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة جاء بمثابة خارطة طريق لمصر خلال الفترة المقبلة سواء خارجيا أو داخليا.



و هنأ المهندس علاء زياد المصريين بمناسبة بدء فترة ولاية جديدة للرئيس السيسي لاستكمال ما تم العمل عليه لخدمة وطننا مؤكدا أن أداء اليمين الدستورية من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية هو بمثابة رسالة تأكيد بأن مصر هي ارض الحقائق وتحقيق الاحلام والطموحات فبعد ان كانت العاصمة الادارية حلما بعيد المنال أصبحت واقعا ملموسا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي و الحكومة .. ليس هذا فقط بل اصبحت قبلة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب .



وأكد المهندس علاء زياد أن المصريين بالخارج كانوا يشعرون بالفخر وهم يشاهدون وقائع اداء الرئيس السيسي لليمن الدستوري بالعاصمة الادارية و يشاهدون قمة الروعة والجمال للعاصمة الإدارية وما حدث اليوم أيضا يعد أفضل وسيلة للترويج للقطاع العقاري المصري .



و أضاف أن المصريين بالخارج يعاهدون الرئيس السيسي على بذل الجهد والعرق في سبيل خدمة بلدهم مصر و النهوض بها واقفين شامخين على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي .



و أوضح أن المصريين بالخارج أصبحوا لديهم ارتباط وثيق بوطنهم مصر خاصة من الاجيال التي ولدت وعاشت في الخارج من خلال ما تم تقديمه لهم من وطنهم مصر خلال العشر سنوات الماضية بعد أن أصبحت لهم وزارة تهتم بشؤونهم و العديد من المبادرات التي طرحتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ربطهم بمصر مثل تخصيص اراضي للمصريين في الخارج وانشاء شركة للمصريين بالخارج ومبادرة مراكب النجاه واستيراد السيارات وغيرها الكثير.