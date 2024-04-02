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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: هدوء نسبي في أسعار الذهب بالسوق المحلية

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستويات قياسية بفعل ارتفاع الطلب وتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار مستوى 3080 جنيهًا.

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في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2257 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق في تعاملاتها الفورية عند 2263 دولارًا. 

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2640 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2054 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24640 جنيهًا.

وأشار، إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب نتيجة ارتفاع الطلب العالمي، بفعل توجه المستثمرين للذهب للتحوط، وسط تزايد التوترات والأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب الكيان المحتمل للسفارة الإيرانية في دمشق.

وأضاف، إمبابي، أنه رغم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إلا أن السوق المحلي مازال أعلى من السعر العالمي، والسعر العادلي لجرام الذهب عيار 21 ، لا يتجاوز 3000 جنيه.

ولفت، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية حد من ارتفاعات الذهب، إذ أن كل تراجع في الدولار بنحو 10 قروش يخفض سعر الذهب 5 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، واختمت التعاملات عند مستوى 2252 دولارًا.

قي حين ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6%، وبقيمة 165 جنيهًا خلال تعاملات شهر مارس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2925 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا.

كما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.7% وبقيمة 85 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 3900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا مع نهاية مارس، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.2%، بنحو 171 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا. 

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق كلمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل، للحصول دلالات واضحة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

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