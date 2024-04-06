محمد رياض: قلع الحجر ينصر المرأة فى الصعيد.. ومشاهدى مع سوسن بدر ماستر سين.. وعمر أجاد فى شخصية الشرير| حوار

محمد رياض لـ"صدى البلد":

قلع الحجر يدق ناقوس الخطر ضد العادات والتقاليد فى الصعيد

لم أقلق من تقديم شخصية شريرة وابني أجاد فى شخصية عبد الحى

قرر الفنان محمد رياض العودة إلى اللون الصعيدى هذا العام من خلال مسلسل "قلع الحجر" بشخصية صعبة ومركبة، كما ينافس بعمل آخر تحت عنوان "تل الراهب"، والذى يقدم فيه شخصية نشأت رجل الأعمال الذى يعثر على كنز ويتعرض هو وكل من حوله إلى لعنة هذا الكنز.

“صدى البلد” التقى الفنان محمد رياض الذى كشف الكثير من تفاصيل العملين، ومشاركة ابنه عمر أمامه فى “قلع الحجر” بشخصية عبد الحى، كما يتحدث عن حقيقة الأزمة التى شهدها مسلسل “تل الراهب” قبل عرضه بأيام.

كيف وجدت ردود الفعل تجاه مسلسل "قلع الحجر" الذى تعود فيه إلى الصعيدى مجددا؟

جميع ردود الفعل التى تلقيتها عن شخصية فرماوى فى مسلسل “قلع الحجر” كانت إيجابية، خاصة أن هذه الشخصية صعبة ومركبة ولكنها مليئة بالتغيرات الفنية، كما أن هذا العمل ينصر المرأة فى المجتمع الصعيدى، وهو الأمر الذى دفعنا إلى تقديم هذا العمل، فهو يدق ناقوس الخطر فى الصعيد ضد بعض العادات والتقاليد التى ما زال يعاني منها المجتمع الصعيدى.

ألم تقلق من كم الشر الذي تحمله شخصية فرماوى؟

انا ممثل مهمتى تقديم الشخصية بكل جوانبها سواء كانت شريرة أو طيبة، صالحة أو طالحة، وأرى أن شر فرماوى فى هذا العمل كان مبررا طوال الوقت، فهو له دوافعه ومبرراته النفسية ليكون شخصا شريرا، أهم هذه الدوافع كرهه لابن عمه حرازى "عبد العزيز مخيون" والمتزوج من شقيقة فرماوى "سوسن بدر"، وأرى أن فرماوى شخصية محبة للسلطة أيضا ولا يسمح لأحد أن يتسبب فى ابتعاده عنها.

كيف وجدت التعامل مع سوسن بدر والمخرج حسنى صالح؟

التعاون مع سوسن بدر ممتع للغاية، خاصة أنها ممثلة قديرة لديها قدرات فنية هائلة وكانت جميع المشاهد التى جمعتنا سويا بمثابة "ماستر سين"، أما المخرج حسنى صالح فهو من المخرجين الذين يجيدون فن التعامل مع الممثل ومع نوعية هذه الأعمال التى تتطرق إلى طرح قضايا شائكة فى الصعيد، كما أننى سعدت بالعمل مع جميع فريق العمل لأنه عمل متكامل ويناقش قضية مهمة عن العادات والتقاليد الصعبة فى الصعيد والتى تخص المرأة، أهمها عدم الزواج من عائلة أخرى غير عائلتها، كما أن ليس من حقها أن ترث أرضا.

وماذا عن تعاونك مع ابنك عمر الذى يقدم شخصية شرير أيضا يدعى "عبد الحى"؟

أرى أن عمر يكتسب خبرات كثيرة وقدم شخصية عبد الحى بشكل جيد، ويجمعنا سويا عددا من المشاهد بما أنه ابن شقيقة فرماوى، وهو نسخة كربونية من شر فرماوى، ولكن لديه ميزة فى شخصيته أنه ينحاز فى نفس الوقت إلى والدته وأهله فى حال إذا تعرضوا إلى أى ظلم من جانب أى شخص ما عدا خاله فرماوى، وقد يعادى خاله من أجلهم ولكن فى حالة واحدة وهى أن يتعدى خاله على والدته ويتسبب ذلك لهم فى مصائب كبرى مثل مشهد دخول والدته المستشفى بعد أن تعدى عليها فرماوى بالضرب.

كيف وجدت عرض مسلسل “تل الراهب”؟

سعيد بعرض مسلسل “تل الراهب” لأنه من الأعمال التى تناقش قضية مهمة أيضا وهي أن الطمع فى ما رزقت به يتحول إلى لعنة ونقمة عليك، وهو ما يتعرض له بطل العمل "نشأت" الذى يعثر على كنز وبسبب الطمع والجشع يتحول إلى نقمة على أصحابه وكل من حولهم.

كيف وجدت التعامل مع المخرج عادل الأعصر؟

سعدت بهذا التعاون مع عادل الأعصر، وهو من المخرجين الذين لديهم باع طويل فى عالم الإخراج، ونقدم سويا عملا مميزا.

ولكن قبل حلول رمضان شهد العمل حالة من الجدل حول إمكانية عرضه من عدمها، فما السبب ؟

كان هناك اتجاه لتأجيل عرض المسلسل بسبب بعض الأمور الخاصة بالتوزيع والإنتاج، ولكن تم فى النهاية الاتفاق على عرضه على عدد من القنوات الفضائية، بالإضافة إلى القناة الثانية.

محمد رياض

محمد رياض

محمد رياض

محمد رياض

محمد رياض

محمد رياض