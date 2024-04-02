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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استكمال أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك بمنطقة الرباعى بالمنطقة القديمة ومنطقة السنانية ، حيث يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وهى: المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، المنيا .

 تم الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد المنطقة و استكمال الأعمال وذلك  للتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع تضمن رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق و الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالانترلوك للشوارع الفرعية،  وذلك لتحقيق التطوير الشامل والتنمية بالمدينة.

أشارت " الدكتورة منال عوض" إلى أن تلك المناطق لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة، لافتة الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكات المرافق والطرق بجميع المناطق.

دمياط التطوير الشامل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الإنترلوك التنمية الحضرية

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