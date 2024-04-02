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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. ميكنة الصيدليات للسيطرة الكاملة على توافر الأدوية

صدى البلد

وجه محافظ أسوان، أشرف عطية، بميكنة الصيدليات للسيطرة الكاملة على توافر الأدوية، علاوة على استكمال توفير أي من الخدمات الصحية غير المتاحة بالمستشفيات، والتعاقد مع مختلف التخصصات الطبية والإستعانة بالخبراء من خارج المحافظة ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسواني، وأيضًا للأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم، الثلاثاء، مجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة، بحضور أعضاء ومقرر المجلس.

أكد أشرف عطية، خلال الاجتماع، أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد وفقًا لرؤية متكاملة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يساهم في تحقيق كافة مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل فور تطبيقها بشكل فعلي.

أشار إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحي، وزيادة المفارم المخصصة للتخلص الآمن من النفايات، مع البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة زراعة الكلي، فضلاً عن تفعيل دور إدارة العلاج الحر في تطبيق معايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة لإنهاء التراخيص للمنشآت الصحية، مع تأهيل الكوارد البشرية من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين للتعامل بالسلوكيات الراقية مع الحالات المرضية، ووضع خطط زمنية لتشغيل المستشفيات بما يساهم في تحقيق الجاهزية الكاملة والتكامل لكافة عناصر النجاح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل نموذجي في ظل ما شهدته مختلف الصروح الطبية.

من جهة أخرى، كلف أشرف عطية، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتي البصيلية والسباعية بمركز إدفو.

ذكر المركز الإعلامي للمحافظة - في بيان صادر - أنه أثناء جولة نائب المحافظ التفقدية لمشروعات الخطة برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

شملت جولة نائب المحافظ تفقد مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم، وإنشاء مبنى إداري استثماري بمدينة البصيلية، وكذا تفقد المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلي مطور بمدينة السباعية على مساحة 3 آلاف م2، وبتكلفة 9 ملايين جنيه.

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