لجين عمران: واقعة اختطافي في المغرب هزار.. ناس حبت تعمل ترند

كشفت لجين عمران، حقيقة تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب، موضحة أن هناك من يحب أن يأخذ كل ما يتم التصريح به كـ"هزار" على أنه حقيقة وشئ جاد، لكي يصنعوا تريند وموضوع من لا شئ.

وأشارت لجين عمران، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تصريحاتها عن تعرضها للخطف في المغرب كان هزار، وكانت تعبيرا مجازيا خلال مرورها بأحد المواقف في المغرب، منوهة بأنه كان من باب المزاح وتم أخذه كعنوان للفت الأنظار.

وأوضحت لجين عمران، أن مثل هذه المواضيع لا تعطيها أكبر من حجمها ولا تعلق عليها لكي لا يستمر هذا الشئ، معقبة: "الصحافة حبت تعمل تريند ساخر.. كان لازم يحطعوا عنوان بهذه الطريقة"، مضيفة أنها كانت تبكي بسبب الشائعات،ـ ولكن الآن الأمر اختلف.