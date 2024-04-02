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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور جديد في إصابة ميسي مع انتر ميامي

ميسي
ميسي

استعاد فريق إنتر ميامي، جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة مونتيري المكسيكي، في كأس أبطال الكونكاكاف.

ولم يشارك ميسي مع إنتر ميلان، منذ أن تم استبداله في الشوط الثاني خلال الفوز على ناشفيل قبل 3 أسابيع.

ووصف المدرب تاتا مارتينو الإصابة وقتها، بأنها ضغط زائد في أوتار الركبة، ورفض استعجال عودته للملاعب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي عاد إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الثلاثاء، وشارك في الجلسة بأكملها.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة أمام مونتيري، في الدور ربع النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشاركة ميسي أساسيًا في مواجهة الخميس المقبل ليست مؤكدة، وقد يبدأ من على مقاعد البدلاء، على أن يكون متواجدًا بشكل أساسي، في الإياب يوم 10 أبريل الجاري.

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