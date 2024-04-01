مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة التنزانية دار السلام.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون، لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة القادم.
وقاد أندرياس إندويا, مخطط الأحمال, تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.
كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.