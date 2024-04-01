مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الطاقم المعاون، لترتيب الاستعدادات الخاصة بالتحضير لمباراة العودة التي من المقرر أن تجمع ‏الفريقين على استاد القاهرة مساء الجمعة القادم.

وقاد أندرياس إندويا, مخطط الأحمال, تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏