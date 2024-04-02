رد ساخر من جوارديولا على انتقاده للاعبيه

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن استعدادات فريقه لمواجهة أستون فيلا، غدا الأربعاء، في الجولة 31 من البريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة عن جاهزية ووكر وستونز وإيدرسون للعب غدا: "لا أعتقد ذلك، من الممكن أن يكون ستونز متاحًا".

وتابع: "لا توجد فرصة لووكر وإيدرسون، بينما آكي تعرض لإصابة ونتمنى أن يعود سريعا، لا أعرف متى، لكنه لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة".

وأضاف عن ميزة منافسه: "أستون فيلا يقوم بعمل جيد في الركلات الثابتة والتحولات الهجومية، مع وجود ثنائي سريع للغاية في الهجوم".

وتابع: "مجرد الفوز بالمباريات هو ما يتعين علينا القيام به. ليس لدينا المزيد من الفرص لإهدار النقاط. هناك 9 مباريات".

وأوضح: "يلعب أستون فيلا من أجل دوري أبطال أوروبا، كل فريق يلعب من أجل شيء ما، ومن الصعب إدارة المباريات الأخيرة. ستكون هذه الصعوبة على الجميع".

وعندما سئل بيب عن سبب جذبه لجريليش على وجه التحديد على أرض الملعب بعد مباراة آرسنال أمام أنظار كاميرات التلفزيون، رد: "نعم، أفعل ذلك من أجل الكاميرات".

واستمر بيب في رده الساخر: "أنا الشخص الشهير في الفريق. لكن لا يتم التعرف علي وأحتاج الكاميرات لإرضاء غروري كي أذهب إلى النوم برضا لا يصدق".

وأكمل: "لهذا السبب دائما أحاول انتقاد اللاعبين هناك وأجعلهم يشعرون كم هم سيئون، خاصة عندما يسجل هالاند 3 أهداف، يجب أن تكون التهاني لي وليس لهم".

واختتم: "لهذا السبب أستخدم الكاميرات للقيام بذلك. نصيحتي في المرة المقبلة هي عدم تصويرنا ولن تكون هناك مشكلة".