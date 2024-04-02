لجين عمران: دخلي من الإعلام ميكفيش لبسي

قالت الإعلامية لجين عمران، إن دخلها من العمل الإعلامي لا يحقق لها حياة كريمة "مبيقضيش لبسي"، موضحة أنها لذلك تعتمد على مصادر للدخل بخلاف العمل في الإعلام.

وأشارت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تنصح الكل بشكل عام وبشكل خاص السيدات للعمل في المجال العقاري والاستثمار بالعقارات، موضحة أنها نصحت واحدة من صديقتها أن تستثمر في العقارات لكي تعيش حياة أكثر أمناً.

وأوضحت أن الاستثمار في العقار يعطيها شعور بالاستقرار والأمان، وتنصح الجميع بالدخول والاستثمار في هذا المجال، مشددة على أن الإعلام لا يحقق الإمان لها في حياتها المالية، ولذلك تبحث عن عدد من المجالات لكي تستثمر بها ومن بين هذه المجالات هو المجال العقاري.

وتابعت: "قانون الإعلام بيتغير والوسيلة بتتغير عشان كده بتحاول تتطور من نفسها مع السوشيال ميديا".