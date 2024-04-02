ردا على استهداف بلدة يارين.. حزب الله يعلن قصف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه قام باستهداف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين واصابة سيدة فيها، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 مستعمرة جشرهازيف القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ الكاتيوشا.
وأعلن حزب الله في لبنان، في وقت سابق، أنه استهدف فريقاً فنياً للاحتلال الإسرائيلي اثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي بقذائف المدفعية واوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام إنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.