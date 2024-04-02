أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 600 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، الدكتور مختار دياب، تجهيز نحو 600 مسجد بمراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .



وأكد وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع طارئ لأية خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، والمتابعة المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات، للمساجد وتوفير الفرش اللازم والمستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه جار تحديد ساحات لصلاة العيد وإعلان أماكنها بجميع مراكز المحافظة.



من جهة أخرى، أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، الدكتور عصام الكومي أنه تم شن حملات على الأسواق للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن، وجميع السلع ذات الاصل الحيواني والمعروض من الأسماك المملحة والفسيخ باعتبارها من أكثر السلع التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الأيام، مشيرا إلى إستمرار توافر كميات من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنافذ المختلفة وذلك لضمان ضبط الأسعار بالأسواق وتوافر اللحوم والدواجن بكميات تناسب مع إمكانات واذواق المستهلكين.