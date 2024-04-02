عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع آلاف الوجبات والمواد الغذائية لأهالي مطروح

وجبات مصر الخير بمطروح
وجبات مصر الخير بمطروح

أكد علاء عافية مدير مكتب مصر الخير بمطروح أن مؤسسة مصر الخير قامت خلال شهر رمضان الكريم بتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة.

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

برلمانى بمطروح: نثق في قدرات الرئيس على قيادة مصر لمزيد من الإنجازات


وأضاف أنه تم توزيع 15 ألف وجبة بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام و36 ألف وجبة سحور بمدينة مرسى مطروح و94 سند عيلة مكون من 5 كرتونة و 8 علب لحمه و 10 علب عصير لتر.

وأشار إلى استكمال المخطط خلال الفترة القادمة من شهر رمضان المبارك بتوزيع 10 أطنان زكاة فطر عبارة عن حبوب غذائية وعدد 5000 وجبة جافة بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوصيلها إلى الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمحافظة.

ووجه الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديمه لسبل الدعم المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة وتذليل العقبات أمام التنفيذ لوصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالمحافظة.

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جمعية مصر الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

حبس عصابة سرقة المنازل في الطالبية والهرم

سالم أبو عاصي: كلمة الجهاد في القرآن ليس معناها القتال بالسيف

مصرع 3.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن استهداف موظفي الإغاثة في غزة

بسبب تكدس السيارات.. إيقاف قطاري محرم بك الحمام بشكل مؤقت

ميكيسوني يزين قائمة سيمبا لمواجهة الأهلي الجمعة

لماذا لا يدخل الله جميع الخلق الجنة؟.. شيخ الأزهر: كلام أحلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ