توزيع آلاف الوجبات والمواد الغذائية لأهالي مطروح

أكد علاء عافية مدير مكتب مصر الخير بمطروح أن مؤسسة مصر الخير قامت خلال شهر رمضان الكريم بتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة.



وأضاف أنه تم توزيع 15 ألف وجبة بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام و36 ألف وجبة سحور بمدينة مرسى مطروح و94 سند عيلة مكون من 5 كرتونة و 8 علب لحمه و 10 علب عصير لتر.

وأشار إلى استكمال المخطط خلال الفترة القادمة من شهر رمضان المبارك بتوزيع 10 أطنان زكاة فطر عبارة عن حبوب غذائية وعدد 5000 وجبة جافة بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوصيلها إلى الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمحافظة.

ووجه الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديمه لسبل الدعم المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة وتذليل العقبات أمام التنفيذ لوصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالمحافظة.