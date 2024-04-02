جوجل تدمر المليارات من سجلات التصفح الخفي لتسوية دعوى قضائية.. تفاصيل

وافقت شركة جوجل على تدمير مليارات السجلات لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت سرًا بيانات مستخدمي وضع التصفح المتخفي في متصفح "Chrome" كروم الخاص بها.

وزعمت شركة Suit أن جوجل تتبعت نشاط الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم.

وزعم المستخدمون أن "التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بشركة جوجل تسمح للشركة المالكة ألفابت بتتبع الأشخاص الذين قاموا بشكل غير صحيح بتعيين متصفح كروم الخاص بشركة جوجل على وضع التصفح المتخفي والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح الخاص".

وتم تقديم شروط التسوية إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز، حيث بدأت الدعوى الجماعية في عام 2020، لتغطي ملايين مستخدمي جوجل الذين استخدموا التصفح الخاص منذ 1 يونيو 2016.

وبموجب التسوية، ستقوم جوجل بتحديث الإفصاحات حول ما تجمعه في التصفح الخاص، وهي عملية بدأتها بالفعل. وسيسمح أيضًا لمستخدمي وضع التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.

وقدر محامو المدعين قيمة الاتفاق بأكثر من 5 مليارات دولار، و7.8 مليار دولار. على الرغم من أن المستخدمين لن يحصلوا على تعويضات، إلا أنه لا يزال بإمكانهم رفع دعوى قضائية بشكل فردي للحصول على تعويضات. وفقًا لصحيفة الجارديان.