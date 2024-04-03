عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميمي جمال: كنت أشعر بالغيرة الفنية من حسن مصطفي فى بداية زواجنا لهذا السبب|خاص

حسن مصطفي وميمي جمال
حسن مصطفي وميمي جمال

قالت الفنانة ميمي جمال أنها فى بداية زواجها من الفنان الراحل حسن مصطفي كانت تشعر أحيانًا بالغيرة الفنية .

أضافت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن الغيرة التى كانت تشعر بها ليست سلبية بالعكس، وأن هذا الشعور كان طبيعي لأنها كانت مبتدئة فنيًا وليست بحجم نجومية حسن مصطفي، خصوصًا أن فؤاد المهندس كان يدعوه للعمل فى جميع أعماله، لذلك بدأت تشعر بالغيرة ليست ضيقًا منه بالعكس، لكن بسبب عدم إلتفات أحد لها ، وبعد أن بدأت إنطلاقتها فى المسرح أصبحت فى نفس درجة الشهرة، لكن لم يحدث بينهما أي غيرة أو حقد فني مطلقًا .  

txt

ميمي جمال توضح سبب عدم مشاركتها فى مسلسل "جودر" |خاص

txt

ميمي جمال لـ صدى البلد: مسلسل الحشاشين مميز |خاص

وأشارت الفنانة ميمي جمال: أن مسلسل "بقينا اتنين"الذى تشارك به فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني ، أنه مسلسل ممتع جدا ، ويناقش فكرة إجتماعية جديدة ومختلفة تمامًا ، وأنها تجسد دورشخصية ليلي الأم الإرستقراطية، ووالدة رانيا يوسف المتزوجة من شريف منير، لكنها تحب زوج ابنتها بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتها تشعر بالغيرة منه حتى فى المجال العملي ، وتقدم ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الأزواج بشكل طريف، والتى من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.

ومسلسل “بقينا اتنين” تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار ميمى جمال أعمال ميمى جمال الفنان الراحل حسن مصطفى أعمال حسن مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

موضوعات متعلقة

مسلسل جودر الحلقة 8 .. عودة ياسر جلال إلى مصر بعد غياب 10 سنوات

مسلسل صدفة الحلقة 22 .. رحاب الجمل تكتشف زواج صاصا من رباب ممتاز

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 22 .. دخول نور النبوي المستشفى بسبب مايان السيد

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

نشرة الفن: أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل أشغال شقة.. ميمي جمال توضح سبب عدم مشاركتها فى جودر

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

ميمي جمال توضح سبب عدم مشاركتها فى مسلسل "جودر" |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 21.. عصام السقا يكشف لـ«ريهام حجاج» حقيقة النصب عليها

ترشيحاتنا

مصاب بمرض نادر.. تامر حسني يتبنى حالة الطفل مصطفى وليد

الأهلي يحسم قمة دوري اليد بفوز مثير على الزمالك

رغم ثمنها | 3 سيارات لن تحتاج إلى صيانة .. تعرف عليها

بعد مقتل موظفي الإغاثة.. رئيس وزراء أستراليا يتحدث لـ نتنياهو عن غضبه

اتحاد الكرة يكرم العامري فاروق خلال حفل سحوره السنوي

صلاة التهجد من الحرمين الشريفين ليلة 24 رمضان .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ