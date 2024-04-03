ميمي جمال: كنت أشعر بالغيرة الفنية من حسن مصطفي فى بداية زواجنا لهذا السبب|خاص

قالت الفنانة ميمي جمال أنها فى بداية زواجها من الفنان الراحل حسن مصطفي كانت تشعر أحيانًا بالغيرة الفنية .

أضافت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن الغيرة التى كانت تشعر بها ليست سلبية بالعكس، وأن هذا الشعور كان طبيعي لأنها كانت مبتدئة فنيًا وليست بحجم نجومية حسن مصطفي، خصوصًا أن فؤاد المهندس كان يدعوه للعمل فى جميع أعماله، لذلك بدأت تشعر بالغيرة ليست ضيقًا منه بالعكس، لكن بسبب عدم إلتفات أحد لها ، وبعد أن بدأت إنطلاقتها فى المسرح أصبحت فى نفس درجة الشهرة، لكن لم يحدث بينهما أي غيرة أو حقد فني مطلقًا .

وأشارت الفنانة ميمي جمال: أن مسلسل "بقينا اتنين"الذى تشارك به فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني ، أنه مسلسل ممتع جدا ، ويناقش فكرة إجتماعية جديدة ومختلفة تمامًا ، وأنها تجسد دورشخصية ليلي الأم الإرستقراطية، ووالدة رانيا يوسف المتزوجة من شريف منير، لكنها تحب زوج ابنتها بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتها تشعر بالغيرة منه حتى فى المجال العملي ، وتقدم ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الأزواج بشكل طريف، والتى من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.

ومسلسل “بقينا اتنين” تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.